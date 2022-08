A última madrugada teve sabor amargo para Luis Suárez. O avançado uruguaio alinhou pela primeira vez desde que anunciou o regresso ao Nacional, clube onde se formou, mas a equipa de Montevidéu foi derrotada pelos brasileiros do Atlético Goianiense, por 1-0, nos quartos de final da Taça Sul-Americana.

Os forasteiros marcaram o único golo da partida, aos 23 minutos, por Luiz Fernando.

Aos 74, viveu-se o momento de maior euforia, com o regresso a casa de Suárez, que foi muito aplaudido no momento em que foi lançado a jogo, inclusive pelo amigo Sergio Aguero, que estava nas bancadas e também ele não perdeu a oportunidade de filmar a entrada em campo do avançado uruguaio.

Ora veja: