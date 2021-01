O basquetebolista Luka Doncic, estrela dos Dallas Mavericks na NBA, a liga norte-americana, mostrou na última madrugada ter dotes para o futebol, com um domínio de bola na perfeição, com os pés.

Tudo aconteceu em cima da buzina para o final do terceiro período do jogo ante os San Antonio Spurs: um jogador dos Spurs tentou o lançamento ainda do meio-campo defensivo, mas falhou o cesto e Doncic, que estava fora do retângulo de jogo, recebeu a bola vinda do ar com o pé direito, dando depois alguns toques.