O selecionador sérvio abordou nesta quinta-feira o facto de não ter chamado Luka jovic para os últimos jogos. Ljubisa Tumbakovic admitiu que o problema é o comportamento do próprio avançado do Real Madrid, que passou pelo Benfica.

«Eu trato cada jogador de modo a que cada um possa dar o máximo pela seleção», começou por dizer o técnico em entrevista ao Blic.

«Nunca renunciei a nenhum jogador, mas um dos que se afastou da seleção foi Luka Jovic. A verdade é apenas esta. Não existe nenhum conflito entre mim e o jovic. O problema do Jovic é o próprio Jovic», continiou Ljubisa Tumbakovic.

O selecionador contou depois: «De repente, abandonou treinos e deixou de responder [a chamadas]. Como treinador, contarei sempre com um futebolista com esse talento porque não seria profissional da minha parte não pensar nele. Mas é ele quem tem de convencer-nos, à imprensa, aos adeptos, às pessoas da federação e a mim como seu selecionador de que está preparado e é responsável. Ele não deu qualquer passo nesse sentido.»

Ora, Jovic foi chamado pela última vez em setembro, entrou a três minutos do final do jogo com Portugal alegou uma lesão para o jogo seguinte, com o Luxemburgo. Quatro dias depois jogou pelo Real Madrid o que não caiu bem entre os responsáveis sérvios.

«As portas estão abertas para Jovic», declarou o selecionador, disposto a pôr para trás o caso. «Guiei muitos jogadores para o caminho certo, por que é que não posso fazer o mesmo com ele?», concluiu.