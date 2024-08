A Federação Croata de Futebol (HNS) anunciou, esta segunda-feira, os convocados para os jogos com Portugal e Polónia, das duas primeiras jornadas do grupo A1 da Liga das Nações, com o médio (eterno!) Luka Modric, de 38 anos, à cabeça entre o elenco.

A lista conta com 24 nomes, três deles guarda-redes, havendo ainda sete jogadores de reserva: Borna Barisic, Marko Pjaca, Ivica Ivusic, Marco Pasalic, Nikola Moro, Toni Fruk e Robert Ljubicic.

A Croácia visita Portugal a 5 de setembro (5.ª feira), num jogo que tem como palco o Estádio da Luz. Dia 8, recebe a Polónia, na Opus Arena, em Osijek.

A seleção croata concentra-se a 2 de setembro, em Zagreb, dois dias antes da partida para Lisboa.

Além de Portugal, Croácia e Polónia, o grupo A1 conta com a Escócia.

Os convocados da Croácia:

Guarda-redes: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Nediljko Labrovic.

Defesas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Borna Sosa, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Martin Erlic.

Médios: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Lovro Majer, Luka Ivanusec, Luka Sucic, Kristijan Jakic, Martin Baturina, Petar Sucic.

Avançados: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Ante Budimir, Igor Matanovic.

Here they are! 🥁 Head coach @DalicZlatko presents #Croatia squad as the new #NationsLeague season is about to kick off! 🇭🇷⚡️#UNL #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/XllbfvmV4n