Luka Modrić, médio de 40 anos, decidiu entregar a Bola de Ouro que venceu em 2018 – a única da carreira – ao Museu do Milan. A confirmação foi realizada pelo próprio clube «rossoneri» através das redes sociais.

O internacional croata, recorde-se, foi o vencedor do mais prestigiado prémio individual de jogadores em 2018, superando nomes como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Na verdade, foi mesmo Modrić a intrometer-se numa «guerra» entre Ronaldo e Messi que perdurava há dez anos. O último a vencer, além destes dois, havia sido o brasileiro Kaká em 2008.

Na época, Modrić representava o Real Madrid. Os feitos realizados pela seleção croata, que foi finalista vencida no Mundial de 2018 na Rússia, foram também considerados notáveis.

Pois bem, o experiente médio reforçou o Milan nesta temporada, colocando um ponto final numa ligação de 13 épocas com os «merengues». Porém, foi mesmo ao clube italiano que Modrić optou por entregar a única Bola de Ouro que conquistou na carreira.