Modric já foi operado, Croácia acredita na recuperação a tempo do Mundial
Médio do Milan lesionou-se no clássico com a Juventus
Luka Modric já foi operado para corrigir uma fratura no osso zigomático, consequência de um choque com Manuel Locatelli no Milan-Juventus de domingo.
O médio de 40 anos e capitão da Croácia é baixa nos rossoneri até ao final da época, mas os responsáveis da seleção croata acreditam que vai recuperar a tempo de marcar presença no Mundial 2026, no qual a seleção dos Balcãs entra em cena a 17 de junho diante de Inglaterra.
«Estou convicto de que ele vai fazer tudo para estar pronto para o Mundial e vamos dar-lhe todo o apoio. Estou confiante de que a recuperação vai decorrer conforme o planeado e que o Luka, como nosso capitão, vai liderar-nos em mais uma grande competição no verão», referiu Zlatko Dalic, citado pela Federação de Futebol da Croácia.