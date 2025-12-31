O internacional croata Luka Modric falou sobre os treinadores que teve ao longo da carreira. Em entrevista ao Corriere della Sera, o médio do Milan elogiou Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti e José Mourinho.

Modric apontou que Allegri «tem uma personalidade incrível», «é engraçado» e «adora pregar partidas», enquanto Ancelotti «é o número um».

«É difícil encontrar palavras. Pelo seu jeito de ser, não apenas pelas qualidades no banco. Falamos muitas vezes sobre Milão, quando estávamos em Madrid. Mesmo para ele, este lugar era único. Lembro-me de quando o conheci. Eu estava sozinho na cidade, ele ligou-me e disse: "Anda jantar comigo." Conversámos por horas, sobre tudo. Do futebol, da família, da vida. Normalmente, os treinadores não dão confiança aos jogadores. Ele deu», vincou.

Já sobre Mourinho, o croata disse que o português é «especial, como treinador e como pessoa».

«Ele foi quem me quis no Real Madrid, sem o Mourinho eu nunca teria chegado lá. Sinto muito por ter tido só uma temporada», reconheceu.

Modric também não teve dúvidas em apontar Mourinho como «o mais difícil dos três» e lembrou um episódio com Cristiano Ronaldo.

«Eu vi Cristiano Ronaldo a chorar no balneário, alguém que dá tudo em campo, porque pela primeira vez ele não tinha corrido atrás do lateral adversário. Mourinho é muito direto com os jogadores, mas é honesto. Ele tratava Sergio Ramos e o recém-chegado da mesma forma: se ele tinha de te dizer algo, ele dizia. Allegri também é assim: ele diz-te na cara o que está a acontecer e o que não está. A honestidade é fundamental.»

Sobre a eterna rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, o médio de 40 anos hesitou.

«É uma pergunta que eu não gosto. Eles marcaram uma era. Sou mais apegado ao Cristiano porque joguei com ele, ele foi meu companheiro no Real Madrid, e garanto que ele não é apenas um grande futebolista, é uma pessoa incrível. As pessoas não sabem, mas ele tem um coração enorme, sempre pronto para ajudar os outros. É um homem simples e normal», afirmou.