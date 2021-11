O sonho de uma adepta de 80 anos está prestes a cumprir-se e tudo devido a uma surpresa consumada pelo futebolista croata Luka Modric.

A história começou há alguns dias, a partir de um vídeo de dona Elvira, uma octogenária de Pajares de la Lampreana, município da província de Zamora.

«Nesta vida, com os 80 anos que tenho, gostaria de fazer uma fotografia ou ver o meu Modric. Modric, Modric, o melhor de todo o [Real] Madrid. Com 80 anos, esta avó quer vê-lo», disse Elvira, num vídeo que, com o passar dos dias, acabou por chegar aos ouvidos e aos olhos do médio do Real Madrid.

Este domingo, Modric recorreu às suas redes sociais para deixar a promessa de um encontro para breve com dona Elvira. Uma coisa é certa: uma camisola está guardada para a senhora octogenária.

«Espero conhecê-la em breve e que saibas que tenho um presente para ti [ndr: mostra a camisola], que lhe vou dar quando nos virmos. Mando-lhe um beijo forte», disse.