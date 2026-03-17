Lukas Hornicek voltou a ser convocado para seleção da Chéquia. Já depois de ter sido convocado pela primeira vez em outubro, o guardião de 23 anos volta a estar entre os nomes eleitos por Ivan Hasek.

A seleção checa enfrenta, no dia 26 de março, a República da Irlanda para o play-off de acesso ao Mundial 2026. Em caso de vitória, defrontam o vencedor da partida entre a Dinamarca e a Macedónia, no jogo que decidirá o acesso ao Campeonato do Mundo que decorre entre Estado Unidos, México e Canadá.

Hornicek é internacional sub-17, sub-20 e sub-21 pela Chéquia. Porém, não fez ainda qualquer jogo na equipa principal, espreitando assim a estreia na seleção A do país natal.