Nem num jogo amigável Lukas Podolski conseguiu esconder a competitividade. O avançado germânico, que alinha nos polacos do Gornik Zabrze, organizou mais uma edição da Schauinsland Reisen Cup e terminou expulso.

No jogo das meias-finais, o antigo futebolista de Bayern Munique e Arsenal, de 37 anos, derrubou um adversário dentro da área e recebeu ordem de exclusão. Insatisfeito com a decisão, Podolski, perdeu a cabeça, caminhou em direção ao árbitro e ficou cara a cara com o juiz da partida, num «bate boca».

Ora, já quando o jogador seguia para o lado de fora do campo, o árbitro exibiu o cartão vermelho e expulsou Podolski, alegadamente por palavras. Insatisfeito, do lado de fora, o avançado alemão chegou mesmo a atirar água na direção árbitro, mas sem sucesso.

Ora veja: