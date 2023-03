O Málaga anunciou esta quarta-feira a dispensa de Lumor Agbenyenu, por motivos disciplinares.

Num breve comunicado, o antepenúltimo classificado da segunda divisão espanhola dá conta do fim da relação profissional com o ex-Sporting, que pertencia aos quadros do clube há cerca de cinco meses e realizou apenas três jogos, todos em novembro, num total de 223 minutos.

Depois de passar por um período à experiência em outubro, Lumor integrou o plantel do Málaga, mas sai agora pela porta pequena.

De acordo com o jornal AS, o internacional ganês de 26 anos já estava sob alçada disciplinar do clube desde que chegou com duas semanas de atraso após as férias de Natal, sem um motivo válido.