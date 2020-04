Dana White, o patrão da Ultimate Fight Championship (UFC), combates que englobam vários tipos de luta e que se destacam como um dos mais mediáticos do planeta, anunciou que está a poucos dias de encontrar uma ilha onde possa realizar os combates que estavam programados para 18 de abril.

O evento, conhecido como UFC 249, estava inicialmente marcado para Nova Iorque, mas foi cancelado depois da forte propagação que o novo coronavírus teve naquela cidade que levou à proibição de todos os eventos com público.

O organizador nunca baixou os braços e garantiu sempre que os combates, depois de já ter assinado contratos com os principais lutadores, iriam realizar-se na data marcada. O site da UFC conta até com uma contagem decrescente para os combates que iriam realizar-se «em qualquer parte do planeta» a 18 de abril. Faltava saber onde.

Depois de muita especulação nos últimos dias, Dana White levantou a ponta do véu. Em declarações à TMZ Sports, o empresário anunciou que estava «a um dia ou dois» de garantir uma ilha privada para onde tencionava levar todos os lutadores. «Vamos começar a montar a infraestrutura e vou começar a tratar dos voos internacionais», assegurou White.

«Nunca iria conseguir trazer todos os lutadores para os Estados Unidos, por isso vou arranjar uma ilha privada. Vou começar a levar os lutadores para lá. Por isso, a 18 de abril, a UFC vai estar de volta à ação», anunciou.

O organizador não quis revelar a localização da ilha, mas garantiu que vai ter todas as estruturas necessárias para assegurar que apenas os lutadores cem por cento saudáveis vão estar em competição. Além disso, a ilha vai estar fechada ao público em geral e o evento será transmitido em direto e em exclusivo pela ESPN.

Segundo o plano definido por White, é suposto os lutadores contratados concentrarem-se num local pré-definido para depois serem transportados para a misteriosa ilha. «Temos estado a trabalhar neste plano desde que o mundo se virou de pernas para o ar e, todos os dias, temos estado a resolver problemas, todos os dias o mundo está diferente. Esta é definitivamente a minha missão mais difícil de sempre», confessou ainda White.

Uma ideia que surge depois da liga australiana de râguebi (NRL) também ter avançado com uma ideia semelhante para relançar a competição com diretos televisivos. A ideia da NRL também passava para concentrar dezasseis equipas no luxuoso resort de Tangalooma, na ilha de Moreton, na costa de Queensland, para disputar os jogos à porta fechada, mas com transmissão televisiva para o mundo inteiro.