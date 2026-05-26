Internacional
Há 13 min
Antigo avançado do Southampton morre aos 21 anos
Victor Udoh encontrado sem vida na Nigéria
JR
Victor Udoh encontrado sem vida na Nigéria
JR
Victor Udoh foi encontrado sem vida, esta terça-feira, em Abuja, capital da Nigéria. As autoridades locais consideram as circunstâncias da morte suspeitas e estão, neste momento, a investigar.
O jovem jogador de apenas 21 anos estava atualmente na equipa B do Ceské Budéjovice, da Chéquia.
Victor Udoh conta com passagens pelo Southampton, embora nunca se tenha conseguido afirmar no clube inglês, e Antuérpia, onde conquistou a Supertaça belga, em 2023.
We are devastated by the tragic passing of former player Victor Udoh at the age of 21.— Southampton FC (@SouthamptonFC) May 26, 2026
The thoughts of everyone at #SaintsFC go out to Victor's loved ones at this extremely difficult time. pic.twitter.com/EiM0FKC64J
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