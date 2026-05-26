Victor Udoh foi encontrado sem vida, esta terça-feira, em Abuja, capital da Nigéria. As autoridades locais consideram as circunstâncias da morte suspeitas e estão, neste momento, a investigar.

O jovem jogador de apenas 21 anos estava atualmente na equipa B do Ceské Budéjovice, da Chéquia.

Victor Udoh conta com passagens pelo Southampton, embora nunca se tenha conseguido afirmar no clube inglês, e Antuérpia, onde conquistou a Supertaça belga, em 2023.