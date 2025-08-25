Marcos Olmedo, médio de 26 anos, morreu este domingo num acidente de viação, numa estrada da província de Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia.

O jogador do Mushuc Runa, contratado em junho, terá adormecido ao volante e perdeu o controlo do carro em que seguia. Depois, invadiu a faixa contrária e colidiu com outro carro. Além do médio equatoriano, as autoridades locais confirmaram mais duas vítimas mortais.

𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 🕊️

Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐬 𝐎𝐥𝐦𝐞𝐝𝐨. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos. pic.twitter.com/CI9vas743G — Mushuc Runa Sporting Club (@ClubMushucRuna1) August 24, 2025

Olmedo cumpriu toda a carreira no seu país, tendo representado, além do Mushuc Runa, o El Nacional, Macará, Liga de Quito, Aucas e América Quito.

O El Nacional, de resto, homenageou o antigo jogador no jogo deste domingo frente ao Liga de Quito.