Equador: médio de 26 anos morre em acidente de viação
Marcos Olmedo jogava no Mushuc Runa
Marcos Olmedo, médio de 26 anos, morreu este domingo num acidente de viação, numa estrada da província de Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia.
O jogador do Mushuc Runa, contratado em junho, terá adormecido ao volante e perdeu o controlo do carro em que seguia. Depois, invadiu a faixa contrária e colidiu com outro carro. Além do médio equatoriano, as autoridades locais confirmaram mais duas vítimas mortais.
𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 🕊️
Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐬 𝐎𝐥𝐦𝐞𝐝𝐨. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor.
Descansa en paz, Marcos. pic.twitter.com/CI9vas743G
— Mushuc Runa Sporting Club (@ClubMushucRuna1) August 24, 2025
Olmedo cumpriu toda a carreira no seu país, tendo representado, além do Mushuc Runa, o El Nacional, Macará, Liga de Quito, Aucas e América Quito.
O El Nacional, de resto, homenageou o antigo jogador no jogo deste domingo frente ao Liga de Quito.
Esta fue por ti Marcos ❤️🕊️#elnacional #marcoseterno pic.twitter.com/HJz1e3CQg3— Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) August 24, 2025