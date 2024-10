O futebol romeno está de luto pela morte de Andrei Matei, antigo jogador do Rapid Bucareste.



«É com grande tristeza que anunciamos que Andrei Matei, antigo jogador do Rapid, perdeu a sua batalha contra uma doença implacável e juntou-se à Galeria do Céu, com apenas 34 anos de idade. Condolências aos amigos e família», escreveu o gigante emblema romeno.



O ex-médio, de 34 anos, sofria de esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurológica degenerativa há cerca de dois anos. Formado no Rapid, Matei disputou três jogos pela equipa principal.