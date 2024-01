Franz Beckenbauer, um dos maiores nomes do futebol alemão, morreu este domingo aos 78 anos, confirmou a família à agência noticiosa DPA.

«É com profunda tristeza que anunciamos que o meu marido e o nosso pai, Franz Beckenbauer, faleceu pacificamente enquanto dormia ontem, domingo, rodeado pela família», refere o comunicado dos familiares do antigo internacional germânico, que sofria de vários problemas de saúde nos últimos anos, como Parkinson, demência e outras complicações do foro cardíaco.

Beckenbauer sagrou-se campeão europeu e mundial como jogador em 1972 e 1974 e liderou a Alemanha Ocidental, como selecionador, à conquista do Campeonato do Mundo de 1990. A juntar a isso, conquistou a Bola de Ouro em duas ocasiões, em 1972 e 1976. Revolucionou a posição de líberto e, mais do que os títulos, esse é o maior legado do alemão.

A carreira do «Kaiser» (Imperador) foi de sucesso, sobretudo no Bayern Munique, tendo ajudado o clube a dar um passo em frente como um gigante no futebol europeu, com três vitórias consecutivas na Taça dos Campeões Europeus, na década de 70. Além dos três troféus europeus, o ex-defesa conquistou cinco Bundesligas, quatro Taças da Alemanha e uma Taça das Taças pelos bávaros, formação que representou por 584 vezes.

Em 1977, mudou-se para os Estados Unidos da América e jogou ao lado de Pelé, nos New York Cosmos, e venceu a Liga norte-americana em três ocasiões (marcou 23 golos em 132 encontros). No início da década de 80, regressou à Alemanha para representar o Hamburgo mas, duas temporadas depois, voltou ao futebol norte-americano, onde terminou a carreira de futebolista.

Iniciou, então, a carreira de treinador à frente da seleção alemã, que teve como ponto alto a conquista do Mundial de 90. Nessa época, assumiu o comando do Marselha, sendo campeão francês, tendo ainda comandado o Bayern, onde venceu a Bundesliga e a Taça UEFA.

Antes da viragem do século, tornou-se presidente do emblema de Munique, num período que confirmou a hegemonia do clube no futebol alemão. Foi ainda um dos responsáveis pela organização do Mundial de 2006 na Alemanha e nos últimos anos também era presença assídua na comunicação social, no papel de comentador.

Beckenbauer evidenciou-se também por ter sido um revolucionário na sua geração. O antigo líbero destacou-se pela capacidade técnica invulgar para um defesa, com qualidade no transporte de bola, construção de jogo desde trás e chegada à área, tendo ainda faro de golo: foram 111 em 856 jogos na carreira.

Para a eternidade ficam ainda os dados impressionantes de Beckenbauer na seleção alemã. Enquanto jogador foi o 12.º com mais internacionalizações e o primeiro da história a atingir as 100 internacionalizações, totalizando 103 jogos e 14 golos.