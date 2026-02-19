Morreu Sepp Piontek, figura histórica do futebol dinamarquês
Internacional alemão em seis ocasiões, foi como selecionador que ficou na história da modalidade
Internacional alemão em seis ocasiões, foi como selecionador que ficou na história da modalidade
Sepp Piontek, internacional alemão que enquanto treinador conduziu a Dinamarca à primeira fase final de um Mundial (1986) da sua história, faleceu, esta quinta-feira, vítima de doença. Tinha 85 anos.
A confirmação do falecimento do antigo jogador do Werder Bremen foi dada pela sua família, numa curta mensagem partilhada pela estação televisiva Danish TV 2.
Sepp Piontek passou mais de uma década no cargo de selecionador da Dinamarca, tendo sido o mentor da “Danish Dynamite”, cognome dado à seleção que chegou às meias-finais do Europeu de 1984 e se qualificou pela primeira para a fase final de um Mundial, dois anos mais tarde.
Como treinador, foi ainda selecionador da Turquia, do Haiti e da Gronelândia, tendo ainda trabalhado em clubes como o Werder Bremen, o Fortuna Dusseldorf, o St. Pauli ou o Silkborg, entre outros.
Vores tidligere landstræner Sepp Piontek er desværre gået bort 💔— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) February 19, 2026
Æret være hans minde 🕊️ pic.twitter.com/Xut50SO58T