Erling Haaland não facilita nem a feijões.

Na vitória desta quarta-feira da Noruega frente ao Luxemburgo (1-0), em jogo de carácter particular, o avançado norueguês decidiu o encontro com um golo nos descontos.

Com um nulo no marcador aos 90+2 minutos, Haaland surgiu na cara do guarda-redes adversário e, como quase sempre, não perdoou.