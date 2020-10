É uma das novelas deste mercado: Memphis Depay e o Barcelona.

Vários têm sido os rumores durante o verão e este domingo, o diretor desportivo do Lyon, Juninho Pernambucano, revelou que o holandês tem acordo com os culés e que o negócio ainda pode acontecer, apesar do mercado em França e Espanha terminar esta segunda-feira.

«Sabemos que o Memphis tem acordo com o Barcelona. Ele ainda pode sair na segunda-feira, mas nada é certo», disse o brasileiro, à Téléfoot, após o empate do Lyon com o Marselha.