O Lyon entrou com uma vitória na liga francesa, ao receber e vencer o AC Ajaccio por 2-1, no duelo inaugural da competição em 2022/23.

O jogo ficou marcado pela expulsão do guarda-redes internacional português Anthony Lopes, aos 27 minutos, depois de um choque violento com El Idrissy, na entrada da área, quando o Lyon já vencia por 2-0.

Tetê inaugurou o marcador aos 12 minutos e Alexandre Lacazette, de penálti, dobrou a diferença (21m).

Na sequência da expulsão de Anthony Lopes, Aouar acabou por ser depois o sacrificado para a entrada do guarda-redes Rémy Riou, que não evitou o 2-1 no penálti batido por Mangani (31m).

O Lyon conseguiu depois manter a vantagem mínima até perto do intervalo, que chegou já com mais uma expulsão. Hamouma viu o segundo amarelo e consequente vermelho, deixando o Ajaccio também com dez elementos em campo. Na segunda parte, o resultado não se alterou.