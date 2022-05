O Lyon, com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes a titular, venceu na noite deste domingo o Marselha, de forma clara, por 3-0, no jogo que encerrou a 35.ª jornada da primeira liga francesa.

No Vélodrome, ante um semifinalista da Liga Conferência, o Lyon chegou à vantagem aos 55 minutos, por Lukeba, que emendou para o fundo da baliza na pequena área, na sequência de um livre apontado por Emerson e que tabelou em Moussa Dembélé junto ao guarda-redes.

Os visitantes dobraram a diferença aos 76 minutos, por Moussa Dembélé, numa saída rápida para o ataque: Malo Gusto cruzou pela direita junto à linha de fundo e o avançado do Lyon concluiu o lance de cabeça.

Os comandados de Peter Bosz sentenciaram o jogo aos 88 minutos, num contra-ataque fatal, depois de uma grande ocasião desperdiçada pelo Marselha. O Lyon saiu, Paquetá serviu o cruzamento de Tetê e Toko-Ekambi, ao segundo poste, concluiu para o 0-3 final.

Com este resultado, o Lyon chega aos 55 pontos e ao sétimo lugar, em igualdade pontual com o Lens, agora oitavo e que empatou no sábado frente ao Nantes. O carrasco do FC Porto da Liga Europa mantém, desta forma, ambições legítimas pelos lugares de acesso às competições europeias. Faltam três jornadas para o final.

O Marselha mantém o segundo lugar, com 65 pontos, mas tem agora Rennes e Mónaco mais perto: terceiro e quarto classificados venceram e ambos têm 62 pontos, menos três do que os marselheses.

A meio da tarde deste sábado, o Bordéus, sem o português Ricardo Mangas, perdeu na receção ao Nice, por 1-0.

Nos outros jogos, ao início da tarde, nota para o Lille, que perdeu e teve expulsão do português Renato Sanches.