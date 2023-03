O Lyon somou o terceiro empate consecutivo no campeonato, ao não ir além do 1-1 na receção ao Nantes, esta sexta-feira, na 28.ª jornada do campeonato francês.

Sem o português Anthony Lopes, que fraturou um dedo em fevereiro e é baixa confirmada até ao final do mês, a equipa da casa ficou em desvantagem logo ao segundo minuto, com o autogolo de Lukeba.

Em cima da meia hora, o brasileiro João Victor, emprestado pelo Benfica ao Nantes, viu cartão amarelo por derrubar um adversário, mas continuou em campo durante todo o jogo, alinhando a lateral direito, ao contrário do habitual, já que é defesa-central de raiz.

No lance do empate, aos 24 minutos, tanto o brasileiro como toda a linha defensiva do Nantes demonstraram muita passividade e o avançado francês Alexandre Lacazette não desperdiçou a oportunidade, com um remate em queda na área.

Desta forma, o Lyon mantém-se na 10.ª posição, com 41 pontos, a seis do Rennes, que segue em quinto, em zona que dá acesso às competições europeias. Já o Nantes, é 14.º, com 30 pontos.