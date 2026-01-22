Liga Europa: Lyon vence Young Boys e continua no topo da fase regular
Afonso Moreira e Mathys de Carvalho foram utilizados por Paulo Fonseca nos franceses
Afonso Moreira e Mathys de Carvalho foram utilizados por Paulo Fonseca nos franceses
O Lyon, de Paulo Fonseca, preservou a liderança da fase regular da Liga Europa depois do triunfo, por 1-0, na casa dos suíços do Young Boys.
Afonso Moreira foi titular no ataque dos franceses, que selaram o triunfo com um golo de Maitland-Niles, em cima do intervalo, aproveitando a passividade geral dos helvéticos após uma primeira defesa de Keller.
Na segunda parte, o Young Boys ainda viu um golo ser anulado a Alvyn Sanches, aos 61 minutos, devido a um fora de jogo.
No período de compensação, o médio português Mathys de Carvalho foi lançado em campo por Paulo Fonseca, no Lyon.
O clube francês somou a terceira vitória consecutiva na fase regular da Liga Europa, que comanda com 18 pontos, os mesmos do Aston Villa, que esta quinta-feira derrotou o Fenerbahçe (1-0).
Quanto ao Young Boys mantém os nove pontos com que entrou nesta ronda, que pode fechar abaixo da zona de acesso ao play-off, dependendo dos resultados que se verificarem nos jogos que arrancam às 20h00.
De recordar que, também às 20h00, arranca o Sp. Braga-Nottingham Forest, um encontro para acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol.