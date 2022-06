O Lyon confirmou, ao início da noite desta segunda-feira, que estão em curso «negociações exclusivas» com a Eagle Football Holdings, holding fundada pelo investidor norte-americano John Textor, para que o empresário que esteve perto de entrar no capital da SAD do Benfica se torne acionista maioritário do OL Groupe, o grupo que controla o clube francês Olympique Lyon.

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, bem como os restantes acionistas, chegaram a acordo com John Textor para que o empresário adquira as ações da Pathe e da IDG Capital, mas também metade das ações de Aulas, através da holding Holnest, da família do atual presidente do clube.

«Holnest, Pathe e IDG Capital anunciam que entraram em negociações exclusivas com a Eagle Football Holdings LLC, com vista à aquisição, por parte desta, de uma participação maioritária no OL Groupe, seguida de uma oferta pública de aquisição obrigatória simplificada», refere o Lyon, em comunicado.

«John Textor, um dos principais atores do mundo da tecnologia, através de sua holding Eagle Football Holdings LLC, entrou em negociações exclusivas para adquirir as seguintes participações no OL Groupe: todas as ações e 50 por cento do os OSRANEs (títulos subordinados resgatáveis ​​em ações novas ou existentes) detidos pela Holnest, holding e escritório de Jean-Michel Aulas, CEO e Presidente do Conselho de Administração do OL Groupe, e todas as ações e OSRANEs detidos pela Pathé, SOJER e OJEJ (empresas relacionadas a Jérôme Seydoux, coletivamente “Pathé”) e IDG European Sports Investment Limited (“IDG Capital”)», é especificado, na mesma nota do Lyon.

Nesta altura, John Textor está dentro do capital de outros clubes, nomeadamente o Botafogo, do Brasil, treinado pelo português Luís Castro, no qual detém cerca de 90 por cento das participações. Na Bélgica, Textor detém cerca de 80 por cento do capital do Racing Molenbeek e, em Inglaterra, cerca de 40 por cento do Crystal Palace.

O Lyon nota ainda que «esta operação levará à venda completa das participações da Pathe e IDG e a uma progressiva liquidação da Holnest, a holding familiar de Jean-Michel Aulas».

Desta forma, Textor vai passar a deter, em exclusivo, 66,56 por cento do emblema francês, dado que «as ações detidas pela Pathé, IDG Capital e Holnest representam, respetivamente «19,26, 19,74 e 27,56 por cento do capital social do OL Groupe e, em conjunto, 66,56 por cento do capital social do OL Groupe».

O acordo prevê um aumento de capital de 86 milhões de euros e a continuidade de Aulas na presidência, no mandato em vigor.

«O aumento de capital estaria sujeito à aprovação da assembleia geral extraordinária de acionistas do OL Groupe que seria convocada para o efeito. Esta assembleia geral deve ser realizada, em princípio, antes de 31 de julho de 2022. Holnest, Pathé e IDG Capital comprometeram-se a votar a favor desta transação», refere o mesmo comunicado.