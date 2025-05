O triunfo do Paris Saint-Germain na final da Taça de França, ao bater o Stade de Reims por 3-0, foi uma boa notícia para Paulo Fonseca. Já que o campeão da Ligue 1 foi o mesmo da Taça, abriu-se mais uma vaga para a qualificação europeia dos clubes da Liga francesa.

Assim, o Lyon, sexto classificado do campeonato orientado pelo treinador português, está oficialmente qualificado para a Liga Europa de 2025-2026. O clube terminou no mesmo sexto lugar da temporada passada, a três pontos do Lille.

Já o Estrasburgo teve os mesmos pontos do Lyon, 57, mas perdeu no confronto direto. Fica em sétimo mas herda um bilhete precioso para a Liga Conferência. No clube jogou o luso-belga Diego Moreira, por empréstimo do Chelsea, durante esta época.