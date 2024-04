O Lyon garantiu a qualificação para a final da Taça de França, ao vencer esta terça-feira o Valenciennes, por 3-0, no primeiro dos dois jogos das meias-finais da prova.

Com o treinador português Artur Jorge (Sp. Braga) a ver o jogo, à margem da reunião com John Textor – dono do clube francês e do Botafogo – antes de assinar pelo clube brasileiro, o Valenciennes ainda marcou primeiro, mas o golo foi anulado e o Lyon construiria o triunfo já na segunda parte.

Aos 39 minutos, Siriné Doucouré deu vantagem ao Valenciennes, mas o golo seria anulado com recurso ao vídeo-árbitro, por falta.

Na segunda parte, Alexandre Lacazette marcou e este valeu mesmo, com o avançado a dar vantagem ao Lyon, de penálti, ao minuto 51. Pouco depois, ao minuto 57, Lacazette bisou, fazendo o 2-0 para o Lyon.

Aos 75 minutos, Gift Orban foi um verdadeiro presente para o Lyon, fazendo o 3-0 com que terminaria o encontro.

Na final, o Lyon defronta o vencedor do PSG-Rennes, que se disputa a partir das 20h10 de quarta-feira.