O Marselha de André Villas-Boas foi eliminado da Taça de França, ao perder por 1-0 em Lyon.

O jogo dos quartos de final da prova esteve empatado durante muito tempo e foi já quando o prolongamento parecia uma inevitabilidade que a equipa da casa chegou ao golo.

Servido por Thiago Mendes, Ekambi trabalhou na esquerda, meteu no meio com Moussa Dembélé a deixar passar a bola entre as pernas para ela chegar a Bertrand Traoré. Este serviu Houssem Aouar na área e o camisola 8 disparou para a baliza, com Pelé a não poder fazer nada.

Assim, quem passa às meias-finais da Taça de França é a equipa de Anthony Lopes, novamente titular.