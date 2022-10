O Lyon, onde alinha o português Anthony Lopes, anunciou neste domingo o despedimento de Peter Bosz, justificando a decisão com «os resultados dececionantes obtidos no início da temporada, que se mantêm muito aquém das expectativas e dos objetivos traçados».

O emblema francês não perdeu tempo a anunciar o substituto, Laurent Blanc, nome escolhido depois de uma reunião entre os dirigentes e John Textor, empresário norte-americano que vai tornar-se dono do clube.

O treinador de 56 anos assina até 2024. Blanc já treinou o Bordéus, a seleção francesa e o Paris Saint-Germain, contando com quatro campeonatos gauleses no currículo. Passou as duas últimas temporadas no Al-Rayyan, do Qatar.

Por esta altura, o Lyon é oitavo classificado na liga francesa.