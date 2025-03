Paulo Fonseca reagiu ao castigo de nove meses, aplicado pela Liga francesa de futebol, no seguimento da expulsão nos minutos finais do jogo entre o Lyon e o Brest (2-1), para o campeonato gaulês, em que o treinador português chegou a encostar a sua cabeça na do árbitro, Benoît Millot.

«Estou focado no jogo desta noite, mas sinto-me injustiçado pela decisão tomada. Quero deixar claro que nunca toquei no árbitro nem tive a intenção de ser fisicamente agressivo», esclareceu o técnico, à estação francesa Canal+.

«O que é realmente importante para mim é o apoio que tenho tido do clube e do plantel. Temos de nos manter calmos para jogo crucial desta noite», acrescentou Paulo Fonseca, antes de defrontar o Steaua Bucareste, na Roménia (17:45), para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

«Estou pronto para continuar a trabalhar apesar da longa suspensão. Temos de encontrar soluções e organizar a equipa da melhor forma possível para preparar os jogos», concluiu o treinador português.