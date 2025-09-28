O Lyon de Paulo Fonseca ascendeu este domingo à liderança da Liga francesa, que divide com o campeão em título PSG. Com Afonso Moreira como suplente utilizado, a equipa do técnico português visitou e venceu o Lille por 1-0.

Félix Correia, ex-Gil Vicente, e Tiago Santos, ex-Estoril, alinharam de início do lado da equipa da casa e viram os visitantes a inaugurarem o marcador logo aos 13 minutos. Tyler Morton, meio-campista inglês, atirou a contar assistido por Tagliafico.

No segundo tempo Paulo Fonseca lançou Afonso Moreira, ex-Sporting, para os 25 minutos finais da partida. Sem mais golos na partida, o apito final ditou uma vitória para a equipa de Paulo Fonseca (1-0), registando a quinta vitória em seis jogos.

Com este triunfo, o Lyon ascende à liderança da Liga francesa, juntamente com o PSG (ambos com 15 pontos). O Lille, por sua vez, é sexto com dez pontos.

Outros resultados:

Nice 1-1 Paris FC

Angers 0-2 Brest

Metz 0-0 Le Havre

