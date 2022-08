Sem o internacional português Anthony Lopes, que foi expulso na última jornada, o Lyon recebeu e goleou o Troyes, por 4-1, esta sexta-feira, em jogo da terceira jornada do campeonato francês.

O avançado Alexandre Lacazette abriu o marcador logo aos três minutos, ao aproveitar um erro grosseiro da defesa visitante. A igualdade surgiu aos 39, por Florian Tardieu, na cobrança de uma grande penalidade cometida pelo reforço Nicolas Tagliafico.

O argentino redimiu-se no segundo tempo e marcou aos 47 minutos. Depois, Tetê apontou um bis (49m e 75m) e fixou o resultado final.

Com dois triunfos em dois jogos realizados - ainda não disputou a partida da segunda ronda - o Lyon segue na liderança, à condição, com os mesmos seis pontos do Paris Saint-Germain.

