A UEFA anunciou, esta sexta-feira, que o Maccabi Haifa-Villarreal, jogo da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, vai ser disputado em Larnaca, Chipre, na data que já estava prevista, 9 de novembro, às 17h45 (hora de Portugal Continental).

O encontro vai realizar-se à porta fechada, de acordo com a informação dada pela UEFA.

«Na sequência da recente decisão do Comité Executivo da UEFA, de que nenhum jogo de competições da UEFA deverá ser jogado em Israel até novo aviso, devido à atual situação de segurança, a UEFA confirmou hoje, em acordo com os clubes e as federações nacionais envolvidas, que o jogo da Liga Europa entre Maccabi Haifa e Villarreal vai ser jogado em Larnaca, Chipre, na quinta-feira, 9 de novembro, às 18h45 CET [ndr: 17h45 portuguesas]. O jogo vai ser jogado à porta fechada», refere a UEFA, em comunicado.

O encontro da 3.ª jornada, em casa do Villarreal, que estava previsto para esta quinta-feira, dia 26 de outubro, já tinha sido adiado para 6 de dezembro, devido ao conflito que dura desde 7 de outubro, entre o grupo islâmico Hamas e Israel.

Nesta altura, o grupo F é liderado pelo Rennes com seis pontos, seguido de Panathinaikos com quatro, Villarreal com três e Maccabi com um. Espanhóis e israelitas têm um jogo a menos.