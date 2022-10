Antes de receber o Benfica, o Maccabi Haifa recebeu e venceu o Ashdod por 3-1, em jogo da 10.ª jornada do campeonato de Israel.

Com este triunfo, o próximo adversário da equipa de Roger Schmidt na Champions ascende à liderança da prova, à condição. O Maccabi Haifa soma 24 pontos, mais dois do que o Maccabi Telavive, que no domingo defronta o Beer Sheva.

Na quarta-feira, a formação israelita, penúltima classificada do grupo H da Liga dos Campeões, com os mesmos três pontos da Juventus, que é última, visita o Benfica, que já assegurou a presença nos oitavos mas ainda luta pelo primeiro lugar.

Nesta última jornada, o Maccabi ainda luta para chegar à liga Europa.