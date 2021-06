O futebolista Goran Pandev, de 37 anos, anunciou este domingo o adeus à seleção da Macedónia do Norte, após a participação da equipa nacional no Euro 2020, frente a Países Baixos, na terceira e última jornada da fase de grupos.

«Sim, chega para mim, é o último jogo com a camisola da Macedónia. Acho que é o momento certo de dizer adeus à seleção», adiantou Pandev, na conferência de imprensa de lançamento do desafio marcado para segunda-feira (17 horas).

A Macedónia do Norte (zero pontos) já não tem hipóteses de apurar-se para os oitavos-de-final do Euro2020, ao passo que Países Baixos já asseguraram a liderança do grupo C e a passagem à próxima fase. Ucrânia e Áustria têm três pontos cada e ainda lutam pela qualificação.

Pandev estreou-se na seleção em 2001. Leva 121 internacionalizações e 38 golos pela Macedónia do Norte, que disputa pela primeira vez um grande torneio no Euro 2020.