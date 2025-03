Andrej Lazarov, internacional sub-21 macedónio, perdeu a vida no trágico incêndio que vitimou dezenas de pessoas numa discoteca em Kocani, na Macedónia do Norte, na madrugada deste domingo.

O jogador do Shkupi, atual sexto classificado da primeira divisão da Macedónia do Norte, tentava ajudar as restantes vítimas do incidente, mas morreu após sofrer queimadores no corpo e inalar fumos.

«Com profunda dor e grande pesar, comunicamos que nosso futebolista, Andrej Lazarov, foi confirmado entre as vítimas do trágico incêndio que aconteceu à noite em Kocani», informou o Shkupi num comunicado.

«Representando o espírito heróico dele, Lazarov perdeu a vida a tentar ajudar outros a escapar do ambiente dilacerado pelo fogo. Foi envenenado pelo fumo durante as suas tentativas de salvar vidas, mostrando coragem e humanidade até o último momento. O seu ato heróico permanecerá para sempre nas nossas memórias como um testemunho do seu caráter nobre e do seu grande coração», lê-se ainda na mesma nota.