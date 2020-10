Stefan Ristovski deve falhar o jogo da Macedónia do Norte frente à Estónia, neste domingo, depois de ter trabalhado à parte dos restantes companheiros na véspera da partida.

De acordo com a imprensa local, o lateral dos leões está a contas com problemas físicos, estando em causa também o jogo com a Geórgia, agendado para quarta-feira.

Recorde-se que Ristovski também tem estado afastado da equipa principal do Sporting, não tendo sido convocado para a última partida, com Rúben Amorim ter deixado um recado ao jogador.