INSÓLITO: jogada ensaiada corre mal e trio da mesma equipa acaba no chão
Falta de coordenação da equipa do Machida Zelvia culminou na entrada da equipa médica
Durante a final da Liga dos Campeões Asiática entre o Al Ahli e o Machida Zelvia, três jogadores da equipa japonesa tentaram uma jogada ensaiada na sequência de um canto... e acabaram a precisar de assistência médica.
À passagem do minuto 75, os jogadores do Machida Zelvia prepararam um canto estudado que resultou num desentendimento e no choque entre os três, num momento insólito.
O Al Ahli sagrou-se vencedor da Liga dos Campeões Asiática pela segunda vez consecutiva, num jogo que foi decidido no prolongamento. A partida ficou marcada pela expulsão por agressão de Al Hawsawi e pelo golo solitário de Al Buraikan, ao minuto 96.
