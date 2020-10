O calendário da Taça de França pode vir a ficar comprometido depois do governo francês ter suspendido toda a atividade dos desportos amadores até, pelo menos, 1 de dezembro, enquanto durar o novo período de confinamento decretado pelo presidente Emmanuel Macron.

Uma suspensão que afeta a Taça de França, numa altura em que a quinta eliminatória, ainda com equipas dos distritais e dos escalões inferiores, ainda não está completa e a sexta e a sétima estavam marcadas para novembro. As equipas do futebol profissional, a Ligue 1 e a Ligue 2, vão continuar em competição, mas vão ter de se adaptar a um novo calendário.

As equipas do segundo escalão só iam entrar na Taça de França na oitava eliminatória, prevista para 13 de dezembro, enquanto as do escalão principal nos 32 avos de final, marcados para 3 de janeiro, mas estas datas vão ser forçosamente alteradas depois da suspensão do futebol amador.

Num ano em que se vai disputar o Euro 2020, adiado já por ano devido à pandemia, não será fácil encontrar novas datas para a Taça de França.