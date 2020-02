Licenciada em Comunicação, Marketing e Relações Públicas por uma universidade de Londres, a jovem Inês Seixas tirou os últimos tempos para acompanhar a cara metade.

E quem é essa cara metade? Rui Pires, antigo capitão do FC Porto B, que no último verão trocou o Olival pelo Troyes, do futebol francês. Levando com ele a namorada, claro.

Ora Inês Seixas tem aproveitado para passear muito, fazendo-se fotografar várias vezes em cenários absolutamente paradisíacos. O que torna as fotos mais apelativas, claro.

