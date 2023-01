Após um empate na jornada inicial, o Palmeiras conseguiu a primeira vitória no campeonato Paulista. A equipa de Abel Ferreira foi ao terreno do Botafogo SP vencer por 1-0.



O único golo (ou golaço se preferir) da partida foi anotado por Raphael Veiga aos 24 minutos. Com esta vitória o Verdão igualou o São Bernardo na liderança do grupo D do Paulista.



No campeonato Carioca, Luís Castro alcançou igualmente o primeiro triunfo diante do Volta Redonda (2-1). Os golos do Botafogo foram anotados pelo ex-Benfica Marçal e por Victor Cuesta, um em cada parte.



Com três pontos, o clube da Estrela Solitária é quinto classificado com três pontos.