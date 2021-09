Abel Ferreira está pela segunda vez consecutiva na final da Taça Libertadores com o Palmeiras. O clube brasileiro valeu-se do empate a um golo conseguido fora na segunda mão da meia-final, frente ao Atlético Mineiro, num jogo em que esteve a perder, com um golo de Eduardo Vargas aos 52 minutos.

«Para essa calma e inteligência eu inspirei-me no Manchester United-FC Porto. O Mourinho empatou em casa, zero a zero, e em Old Trafford fez um golo no final para avançar. Foi isso que eu disse para meus jogadores: 'Temos de fazer um golo e vamos fazer'. Temos uma Libertadores impecável, limpinha, com mérito dos meus jogadores, trabalho árduo e disciplina, coisas que faltam no Brasil às vezes», atirou o técnico, em conferência de imprensa após o final da partida.

A equipa do português conseguiu chegar ao empate por Dudu, aos 68 minutos. Conjugado com o nulo da primeira mão, o resultado apurou o clube de São Paulo para o jogo decisivo, onde espera o Flamengo ou o Barcelona do Equador.

Abel Ferreira vincou, ainda, o orgulho que tem em ser português e no trabalho dos seus compatriotas.

«A diferença entre o rato e um homem é essa, é acreditares no teu trabalho. Sou português com muito orgulho, sou europeu com muito orgulho. Temos dos melhores treinadores do mundo – o Mourinho -, temos dos melhores árbitros do mundo – Pedro Proença - temos o presidente mais titulado do mundo [Pinto da Costa] e um dos melhores jogadores do mundo, que é o Ronaldo. Quando olham para o Cristiano, veem nele uma força mental terrível e uma disciplina de trabalho terrível. É insaciável em querer ganhar, em querer fazer mais e melhor, e é essa a mentalidade portuguesa», completou.

Veja a conferência de imprensa do treinador português: