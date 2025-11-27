Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, e Leila Pereira, presidente do clube, garantem que o técnico luso vai continuar no clube apesar das desilusões do final desta temporada no Brasil. Em declarações à imprensa brasileira, Abel falou sobre o futuro, nesta quinta-feira:

«Já podia ter saído do Palmeiras há muito tempo, já houve clubes que pagaram dez milhões de euros por mim e eu fiquei. Por duas razões, pelo Palmeiras e pela minha família», começou por dizer.

«A presidente queria que eu ficasse e não tenho problema de dizer que vou continuar no Palmeiras, ponto final. Não preciso de um papel assinado. Ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é. Pelos cinco anos de relações que temos, não preciso de um contrato para dizer que continuo ou não continuo no Palmeiras», reforçou ainda.

Já a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também falou aos jornalistas no mesmo dia, em vésperas da final da Taça Libertadores entre Flamengo e Palmeiras.

«Em nenhum momento eu desautorizei o nosso treinador. Independente do resultado do próximo jogo, o meu desejo é que o Abel, sua comissão técnica e o nosso diretor de futebol permaneçam até 2027. Para mim, o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, com todo respeito aos outros. Sei da capacidade dele, conheço o trabalho dele», disse.

Em relação a recentes declarações, em que criticou a prestação da equipa no campeonato, Leila justifica que apenas teceu uma opinião.

«A melhor forma de melhorarmos o nosso trabalho é reconhecer algumas falhas. Foi isso que eu quis dizer, nos últimos cinco jogos do campeonato o Palmeiras não esteve bem, vamos trabalhar para suprir essa dificuldade. Mas agora é outro campeonato. Não desautorizei ninguém, é uma opinião da presidente. Não vou terceirizar a responsabilidade para ninguém, a responsabilidade é minha», afirmou.

O Palmeiras está prestes a perder a corrida do campeonato para o Flamengo, a dois jogos do final. Mas a Taça Libertadores pode ainda ser do 'Verdão'.