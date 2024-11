Duelo de históricos em Madrid, a contar para a Liga dos Campeões, entre as duas equipas com mais 'orelhudas' no palmarés. O Real Madrid, equipa mais vezes vencedora da Champions e atual detentora do troféu, perdeu em casa com o Milan, a segunda equipa com mais sucesso na Liga dos Campeões. O resultado fixou-se em 3-1.

Os milaneses (orientados por Paulo Fonseca), começaram a ganhar cedo devido a um golo de Malick Thiaw, defesa em funções ofensivas, aos 12 minutos.

Dez minutos depois, aos 23m, Vinicius Júnior empatou o encontro na conversão de uma grande penalidade, após uma falta algo dúbia.

Antes do final da primeira parte, Álvaro Morata assinalou o regresso a Santiago Bernabéu, estádio que chamou de casa durante sete anos, com um golo na recarga a um remate de Rafael Leão. Já agora, celebrado - pois o avançado jogou também no Atlético Madrid e considera-se colchonero. Acabou assobiado.

Para confirmar a vitória, Reijnders ainda marcou um golo com ajuda de Rafael Leão. O internacional português fez uma bela arranacada pela esquerda e entregou o golo ao neerlandês, na boca da baliza.

Antonio Rudiger lançou esperanças aos adeptos da casa, ao aproveitar uma saída da baliza falhada de Mike Maignan, aos 80 minutos. No entanto, foi detetado um fora-de-jogo no lance e acabou anulado. Com este resultado, ambas as equipas ficam com seis pontos em quatro jogos.