Adrien Silva é esperado esta sexta-feira em Génova para assinar com a Sampdória, confirmou o presidente do clube italiano, Massimo Ferrero, em declarações ao Calciomercato.

«Está a chegar, esta tarde já vai estar em Itália. O Ranieri está feliz e se ele está feliz, o Ferrero também está feliz», destacou.

O internacional português é um pedido especial do treinador que já se tinha cruzado com ele no Leicester. «Fechámos três contratações e mais chegarão. O golpe de mestre é Candreva que veio connosco. Espero que Keità venha da Lazio e Adrien Silva é um campeão», destacou ainda o dirigente.

Adrien tem mais um ano de contrato com o Leicester, mas o clube inglês não deverá colocar grandes obstáculos para a sua saída.