André Silva e Nkunku arrasaram o Hannover 96. O português marcou um golo e fez uma assistência enquanto o francês bisou na goleada que apurou o Leipzig para as meias-finais da Taça da Alemanha.



A formação de Domenico Tedesco resolveu a partida diante do oponente da Bundesliga2 em cinco minutos. Entre os 17 e os 22 minutos, Christopher Nkunku bisou - a finalização que deu o 2-0 é de uma classe tremenda. Atenção: os francês chegou aos 25 golos na presente temporada.



Mesmo a jogar num ritmo mais baixo, o Leipzig marcou mais dois golos. André Silva assistiu Laimer para o 3-0 aos 67 minutos e volvidos seis minutos, fez ele próprio o 4-0 final. Oportuno, o internacional português desviou um cruzamento de Angeliño que seguia na direção da baliza - marcou pela 14.ª vez na época.



Com esta goleada o Leipzig juntou-se ao Union Berlim entre as equipas já apuradas para as meias-finais da Taça.