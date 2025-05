Houve 'bronca' no treino do Wolfsburgo de terça-feira. Mohamed Amoura e Joakhim Maehle, dois colegas de equipa, envolveram-se numa altercação física, algo sempre pouco recomendável num grupo de trabalho. Os pormenores não são claros, mas a imprensa alemã avançou com a notícia.

O treinador Ralph Hasenhüttl confirmou o incidente em conferência de imprensa na antevisão ao duelo com o Borussia Dortmund, a contar para a Bundesliga.

«É algo que acontece de vez em quando, há emoções no futebol. Um deles passou das marcas e não foi muito simpático. Todos têm de assumir as consequências. Os jogadores vivem com isso, pedem desculpa, aceitam o castigo e seguem em frente», acrescentou.

Um jornalista tentou arrancar mais informações ao austríaco, perguntando-lhe se era verdade que Amoura foi o perpetror do incidente e Maehle a 'vítima'. Hassenhüttl manteve-se calado e sublinhou que a questão estava resolvida internamente.

Isto acontece numa altura em que a equipa tem sofrido dificuldades. Não vence há sete jogos e é 12.ª classificada na tabela. Tiago Tomás, ex-Sporting, é o único português no plantel.