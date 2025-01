Na Bundesliga, a principal divisão alemã de futebol, o Augsburgo bateu o Werder Bremen por 2-0, com dois golos do avançado Samuel Essende, que jogou pelo Vizela nas últimas duas temporadas.

Logo aos cinco minutos, Essende ganhou a bola no espaço, tirou um defesa do caminho e rematou rasteiro para o golo. O mesmo Essende marcou de cabeça nos descontos da primeira parte.

Nota ainda para a entrada de Issa Kaboré em jogo pelo Werder Bremen, como suplente utilizado, aos 72 minutos. O ex-Benfica está agora emprestado ao clube alemão.

Assim, o Augsburgo soma três pontos e conta com 22, em 12.º posto. Já o Werder Bremen tem 26 pontos, em nono lugar.

Já Diogo Leite somou um triunfo ao serviço do Union Berlim, por 2-1, sobre o Mainz. Hollerbach e Skov, de grande penalidade, marcaram os golos do Union. Já Amiri marcou para o lado do Mainz.

O Union Berlim conquista três pontos, somando 20, na 13.ª posição. O Mainz continua em sexto, em lugar de acesso às competições europeias.