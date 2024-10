O Bayern Munique goleou o Bochum, na tarde deste domingo, em jogo a contar para a jornada oito da Bundesliga, a principal divisão alemã. João Palhinha foi titular (saiu aos 61 minutos) enquanto que Raphael Guerreiro não saiu do banco.

Os bávaros começaram por desenhar o triunfo forasteiro (5-0) logo na primeira parte do jogo. Michael Olise abriu caminho e Jamal Musiala fez o segundo golo. Nota para o primeiro tento, de livre direto.

Harry Kane alargou a vantagem aos 58 minutos, após um trabalho individual sublime de Jamal Musiala.

O internacional alemão Leroy Sané fez o quarto golo com um belo remate em arco, aos 68 minutos.

Aos 71 minutos, foi a vez de Kingsley Coman finalizar as contas da equipa orientada por Victo Kompany.

O Bayern Munique soma 20 pontos em oito jogos, os mesmos do Leipzig. O Bochum não sai do último posto, com apenas um ponto nos mesmos oito encontros.