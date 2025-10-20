Massimiliano Allegri, técnico do Milan, defendeu Rafael Leão, depois da grande exibição que realizou na vitória contra a Fiorentina, por 2-1.

O internacional português respondeu da melhor maneira às críticas de que é frequentemente alvo, ao apontar um 'bis' frente ao emblema de Florença. O triunfo garantiu a liderança isolada ao Milan na Liga italiana.

No final da partida da sétima jornada do campeonato, Allegri fez rasgados elogios ao extremo luso.

«Ele está em boa forma. Fala-se demais sobre ele, tem qualidades extraordinárias e deve ser deixado livre para jogar e fazer o que sabe fazer. O que importa é o campo e é lá que se deve jogar bem. Ele vai-se sair muito bem daqui para frente», afirmou, antes de admitir que quis que fosse Rafael Leão a marcar o penálti, que deu a reviravolta, aos 86 minutos.

«Sim, eu disse ao Leão para marcar o penálti. Ele tinha treinado e rematou bem. O Fofana também é um bom marcador de penáltis. Eu nunca assisto a penáltis...», revelou.

Ao fim de sete jornadas, o Milan lidera a Série A de forma isolada, com 16 pontos. Inter, Nápoles e Roma seguem nos lugares seguintes, com apenas menos um ponto.

