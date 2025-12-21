Bruno Fernandes saiu lesionado do Aston Villa-Manchester United deste domingo, ao intervalo. Teve queixas durante a primeira parte apresentou queixas na coxa esquerda e acabou por sair aos 45 minutos.

Já na reação à derrota por 2-1, o treinador dos Red Devils admitiu que a lesão pode ser complicada.

«Acho que foi nos tecidos moles, por isso [a recuperação] vai demorar algum tempo. Veremos», afirmou Ruben Amorim em flash interview concedida à Sky Sports.

«Fomos a melhor equipa hoje. Tivemos azar com a lesão do Bruno, mas durante o jogo, mesmo sem ele, fomos a melhor equipa. (...) É muito estranho, mas, neste momento, durante este ano, temos tantos problemas, mas temos de lidar com isso. O [Jack] Fletcher fez o seu primeiro jogo, o que é uma boa notícia. O [Shea] Lacey também. Vamos tentar encontrar soluções para o próximo jogo», completou.

Também Diogo Dalot, que envergou a braçadeira de capitão na segunda parte após a saída do compatriota, falou sobre a lesão à Sky Sports.

«Não sabemos a gravidade, mas, para ele sair... sabemos como ele é resistente. Esperamos que não seja muito grave e que possamos contar com ele nos próximos jogos», afirmou.